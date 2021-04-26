«В красивом пальто по набережной»: посмотрите новое лирик-видео Земфиры на песню «Пальто»

Черно-белые кадры, где все вещи — от бирок на одежде до окон — расписаны строчками из «Пальто», сменяются крышами московских домов где‑то в центре города. И все это под песню, где артистка страдает самокопанием.

В конце февраля Земфира представила седьмую студийную пластинку «Бордерлайн» спустя 8 лет музыкального молчания. Одной из первых ее послушала Литвинова и назвала альбом «гениальным» и лучшим из всего, что создавала Земфира.

В соцсетях «Бордерлайн» приняли неоднозначно. Одним песни пришлись по душе, а вот другие сказали, что альбом перестал быть актуальным — за эти годы они разлюбили творчество певицы.