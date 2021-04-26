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ФАС обвинила Delivery Club и авторов ютьюб-шоу «Что было дальше?» в нарушении закона о рекламе

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:18

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения закона о рекламе в ролике Delivery Club и создателей шоу «Что было дальше?». Об этом говорится на сайте ведомства.

ФАС нашла в промоматериалах «некорректные сравнения рекламируемого товара» с тем, что предлагают конкуренты. Кроме того, по мнению службы, в ролике есть сведения о преимуществах предложения сервиса, которые не соответствуют действительности.

Специалисты пришли к выводу, что нарушения допустили Delivery Club и компания Medium Quality, которые ФАС обязала прекратить распространение промоматериала.

Представители Delivery Club объяснили, что забыли включить в выпуск от 29 октября 2020 года с Никитой Джигурдой и Павлом Дедищевым юридическую информацию, и сейчас интеграцию удалили в соответствии с предписанием.

«В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — заявили в Delivery Club.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из‑за «дискриминационных условий на рынке поиска в сети». По словам службы, компания не отреагировала на предупреждение, и теперь ей грозит штраф.

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