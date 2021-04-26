Штабы Навального по всей России объявили о прекращении работы. Их страницы заморозили

В соцсетях региональных штабов Алексея Навального появились сообщения о прекращении деятельности в прежнем формате. Часть страниц заморозили, часть в данный момент недоступна.

«Начиная с сегодняшнего дня на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях», — говорится в сообщениях штабов.

Команда Навального заявила, что работать в привычном режиме для ее сотрудников стало небезопасно.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

26 апреля прокуратура приостановила деятельность Штабов Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. Решение о приостановке деятельности ФБК и Фонда защиты прав граждан должен вынести Мосгорсуд, пока оно не принято.

* Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.