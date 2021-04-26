«Коммерсант»: власти могут привлечь к строительству БАМа и Транссиба осужденных. Так делали в 1930-х

В начале апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, ФСИН и РЖД проработать вопрос привлечения осужденных к строительству БАМа и Транссиба и «создания инфраструктуры для их размещения». Об этом передает «Коммерсант».

Информацию подтвердили четыре собеседника издания, близких к обсуждению. Стройка БАМа по плану должна закончиться в 2030 году, но из‑за масштабов работ и нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии, на объекте дефицит рабочих рук. На данный момент в строительстве участвуют около 5000 работников из необходимых 15 000. В этом году приступить к работам должны 3000 военнослужащих из железнодорожных войск.

Юристы Дмитрий Горбунов и Екатерина Тягай говорят, что по законам привлечь заключенных к строительству можно, но их труд должен быть оплачиваемым и регламентированным, а для этого могут потребоваться «значительные материальные ресурсы». Горбунов отмечает, что на работу за пределами тюрьмы обычно стремятся те, кто хочет освободиться условно-досрочно — это «существенно учитывается» при подаче ходатайства.

В строительстве БАМа в 1930-х участвовали сотни тысяч заключенных. В 1932 году НКВД создал БАМЛАГ в системе ГУЛАГа, через который суммарно прошли около 2 млн человек. Они построили железнодорожный участок БАМ — Тында длиной 190 километров. Позже БАМЛАГи переформировали в исправительно-трудовые лагеря.