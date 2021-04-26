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Мосгорсуд отменил журналисту Doxa Армену Арамяну запрет на выход из дома с 0.00 до 23.59

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:19

Мосгосуд разрешил редактору студенческого журнала Doxa Армену Арамяну выходить на улицу на два часа — с 8.00 до 10.00 часов утра. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Однако в пресс-службе суда заявили, что Арамяну запретили выходить из дома только с 22.00 часов вечера до 8.00 утра. В остальной части меру пресечения не изменили.

Как пишет Doxa, на судебное заседание не пустили прессу, а также маму и брата Арамяна. Все подписанные поручительства суд приобщил к делу.

В редакции Doxa, а также у троих его сотрудников прошли обыски 14 апреля. Метелкина, Тышкевич, а также их коллег Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa и назвал его репрессиями государства против независимых медиа.

18 апреля в московском баре «Ровесник» прошел сбор поручительств за четырех обвиняемых журналистов. В конце вечера в поддержку Doxa выступил Noize MC.

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