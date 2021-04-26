Жители Москвы и Петербурга помогут бездомным с помощью «Самоката». Узнайте, как это сделать

С 26 апреля по 2 мая москвичи и петербуржцы смогут помочь бездомным, сделав заказ в сервисе доставки «Самоката». В рамках акции «Экспресс-помощь» курьеры сервиса доставят все необходимые для нуждающихся товары в центры благотворительной организации «Ночлежка». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

На главной странице «Самоката» появится специальная подборка с продуктами первой необходимости и средствами гигиены, которые требуются нуждающимся. Чтобы им помочь, нужно выбрать товары из подборки и сделать заказ, изменив адрес доставки на московскую (Бумажный проезд, 2/2, 6) или петербургскую точку «Ночлежки» (Боровая улица, 112Б).

Пользователь получит пуш-уведомление, когда курьер доставит заказ в пункт выдачи. После этого сотрудники «Ночлежки» передадут товары бездомным.

Тем, кто примет участие в акции, вернется до 40% от потраченных денег на благотворительность.

«Часто нам кажется, что помогать — сложно, а ресурсы каждого отдельного человека настолько малы, что ничего не изменят. Мы хотим показать, что это не так: помогать так же просто, как заказать продукты на завтрак, а каждый отдельный заказ — вклад во что‑то большее. Даже если это всего одна буханка хлеба, она может спасти чью-то жизнь», — добавила руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Самоката» Валентина Савинкова.