перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители Москвы и Петербурга помогут бездомным с помощью «Самоката». Узнайте, как это сделать 13:47
Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из‑за чувства стыда 13:04
Rzom_/Flickr Власти Нью-Йорка объявили 18 декабря Днем рэпера DMX
Власти Нью-Йорка объявили 18 декабря Днем рэпера DMX 12:29
Опрос: больше трети россиян считают доход 50–80 тысяч рублей достаточным 12:00
Джек Блэк поставил вакцину и трансформировался в Капитана Америку! Посмотрите, насколько он хорош 12:00
В России за сутки выявили 8803 случая коронавируса 11:29
Минцифры предложило дать возможность пользователям удалять предустановленные приложения 10:52
20th Century Studios/YouTube Противостояние молодежных банд в тизере «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Противостояние молодежных банд в тизере «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга 10:41
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева выдвинется в Госдуму от партии «Новые люди» 10:07
В Москве вручили премию «Ника» сразу за два года. Победили фильмы «Француз» и «Дорогие товарищи!» 9:57
«Земля кочевников» выиграла три статуэтки на «Оскаре-2021», в том числе за лучший фильм 8:53
В Москве задержали рэпера Сашу Скула. Он устроил пикет в поддержку Дерека Шовена Вчера в 20:57
Paul Hudson/Flickr «Неуважительное дерьмо»: Джон Лайдон раскритиковал съемки байопика Дэнни Бойла о Sex Pistols
«Неуважительное дерьмо»: Джон Лайдон раскритиковал съемки байопика Дэнни Бойла о Sex Pistols Вчера в 20:27
Умер дизайнер Альбер Эльбаз, Илон Маск станет гостем «SNL» и другие новости дня Вчера в 19:59 Дайджест
Александр Паль избил бывшего хоккеиста в центре Москвы Вчера в 19:06
Во Франции 15 добровольцев прожили 40 дней в пещере. У них не было часов и связи Вчера в 18:32
Медведев исправил ошибку в статье про отношения России и США после того, как ее заметила «Медуза»* Вчера в 16:45
Kaya/Flickrм Серж Танкян поблагодарил Джо Байдена за признание геноцида армян
Серж Танкян поблагодарил Джо Байдена за признание геноцида армян Вчера в 16:32
Билд экшена «Капитан Блад» от «1С» утек в сеть. В 2010 году игру отменили прямо перед печатью дисков Вчера в 15:58
За время пандемии немецкий язык обогатился на 1200 слов. Многие из них связаны с коронавирусом Вчера в 15:55
Отключить рекламу

Жители Москвы и Петербурга помогут бездомным с помощью «Самоката». Узнайте, как это сделать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:47

С 26 апреля по 2 мая москвичи и петербуржцы смогут помочь бездомным, сделав заказ в сервисе доставки «Самоката». В рамках акции «Экспресс-помощь» курьеры сервиса доставят все необходимые для нуждающихся товары в центры благотворительной организации «Ночлежка». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

На главной странице «Самоката» появится специальная подборка с продуктами первой необходимости и средствами гигиены, которые требуются нуждающимся. Чтобы им помочь, нужно выбрать товары из подборки и сделать заказ, изменив адрес доставки на московскую (Бумажный проезд, 2/2, 6) или петербургскую точку «Ночлежки» (Боровая улица, 112Б).

Пользователь получит пуш-уведомление, когда курьер доставит заказ в пункт выдачи. После этого сотрудники «Ночлежки» передадут товары бездомным.

Тем, кто примет участие в акции, вернется до 40% от потраченных денег на благотворительность.

«Часто нам кажется, что помогать — сложно, а ресурсы каждого отдельного человека настолько малы, что ничего не изменят. Мы хотим показать, что это не так: помогать так же просто, как заказать продукты на завтрак, а каждый отдельный заказ — вклад во что‑то большее. Даже если это всего одна буханка хлеба, она может спасти чью-то жизнь», — добавила руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Самоката» Валентина Савинкова.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
электроника
Infected Mushroom
Самая популярная израильская электроника
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить