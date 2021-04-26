Власти Нью-Йорка объявили 18 декабря Днем рэпера DMX

18 декабря — день рождения артиста, и теперь эта дата будет носить название «Earl „DMX“ Simmons Day» (День Эрла «DMX» Симмонса). Объявление было сделано вчера на поминальной службе, посвященной музыканту.

DMX скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.

После смерти рэпера возросло количество онлайн-прослушиваний его песен. С 9 по 10 апреля количество стримов композиций артиста составило 75,7 млн. Для сравнения: с 7 по 8 апреля песни исполнителя послушали 7,36 млн раз.