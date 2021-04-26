Опрос: больше трети россиян считают доход 50–80 тысяч рублей достаточным

Больше трети россиян (38%) считают достаточным доход в 50–80 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналитики банка «Открытие» провели опрос, согласно которому 11% хватило бы «для достойной жизни» менее 50 тыс. рублей. 28% назвали достаточным доход 80–120 тыс. рублей в месяц, а 15% — 120–200 тыс. 9% отметили, что хотели бы получать 200 тыс. ежемесячно.

По данным специалистов, у 70% россиян сейчас есть постоянная работа. Больше всего трудоустроенных в Московском регионе и Центральном федеральном округе. Меньше всего — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

Вместе с тем три четверти респондентов сейчас недовольны уровнем своего дохода, они хотели бы улучшить свое положение. Только 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Чаще положительно свою зарплату оценивают жители Москвы и Московской области. Реже — жители Дальнего Востока, Петербурга и Ленинградской области.

70% россиян заявили, что хотят решить проблему недостаточного заработка поиском работы, 20% из них уже занимаются этим вопросом. Только 10% отметили, что им не нужна подработка, и еще 10% сказали, что не могут искать дополнительный источник заработка, потому что слишком много сил тратят на текущей работе.

Ранее аналитики сервиса Superjob провели опрос, согласно которому 36% россиян согласны получать «черную» зарплату. Среди людей в возрасте 35–44 лет работать за неофициальные выплаты готовы 39%. При этом мужчины чаще женщин готовы приступить к работе за деньги «в конверте» — 40 против 33%.