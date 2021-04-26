Минцифры предложило дать возможность пользователям удалять предустановленные приложения

Минцифры предложило поправки в правительственное постановление о предустановке российских приложений на гаджеты, согласно которым производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV должны обеспечить возможность удаления всех предустановленных приложений. С проектом поправок ознакомился «Коммерсант».

Предложение также предусматривает то, что вендоры смогут брать с разработчиков плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях». В Минцифре объяснили, что речь идет об улучшении положения сервисов на экране устройства, а не о «возможности сделать их неудаляемыми», и добавили, что требование касается не только отечественного софта.

19 апреля проект опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, а 23 апреля его удалили. Предложение министерства предназначалось для согласования в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. В ведомстве изданию уточнили, что документ будет доработан с учетом замечаний.

В «Яндексе» и Huawei поддержали инициативу Минцифры.

Требование об обязательной предустанавке российских приложений на все продаваемые в стране гаджеты вступило в силу 1 апреля. Минцифры рассчитывает, что такая мера создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.