В Москве вручили премию «Ника» сразу за два года. Победили фильмы «Француз» и «Дорогие товарищи!»

В Москве 25 апреля состоялась церемония вручения кинопремии «Ника». Об этом сообщает «Коммерсант».

Награды вручались за 2019 и 2020 годы, поскольку церемонию прошлого года отменили из‑за пандемии коронавируса. Лучшим фильмом 2019 года стал «Француз» Андрея Смирнова, которого также признали лучшим режиссером. Картиной 2020 года оказалась драма «Дорогие товарищи!», а снявший ее Андрей Кончаловский тоже был удостоен награды в категории «Лучший режиссер».

Полные списки за оба года выглядят следующим образом:

Лауреаты «Ники» за 2020 года

Лучший игровой фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского;

— «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского; Лучший режиссер — Андрей Кончаловский;

— Андрей Кончаловский; Лучшая актриса — Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»);

— Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»); Лучший актер — Александр Паль («Глубже»);

— Александр Паль («Глубже»); «Открытие года» — режиссер Филипп Юрьев (за фильм «Китобой»);

— режиссер Филипп Юрьев (за фильм «Китобой»); Лучший сценарий — Михаил Сегал («Глубже»);

— Михаил Сегал («Глубже»); Лучший мультипликационный фильм — «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой;

— «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой; Лучшая работа звукорежиссера — Полина Волынкина («Дорогие товарищи!»);

— Полина Волынкина («Дорогие товарищи!»); Лучшая музыка к фильму — Анна Друбич («Гипноз»)

Лауреаты «Ники» за 2019 года

Лучший игровой фильм — «Француз» Андрея Смирнова;

— «Француз» Андрея Смирнова; Лучший режиссер — Андрей Смирнов;

— Андрей Смирнов; Лучшая актриса — Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»);

— Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»); Лучший актер — Леонид Ярмольник («Одесса»);

— Леонид Ярмольник («Одесса»); Лучший сценарий — Дмитрий Глуховский («Текст»);

— Дмитрий Глуховский («Текст»); «Открытие года» — режиссер Александр Золотухин (за фильм «Мальчик русский»);

— режиссер Александр Золотухин (за фильм «Мальчик русский»); Лучший мультипликационный фильм — короткометражка «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита;

— короткометражка «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита; Лучший звукорежиссер — Ростислав Алимов («Дылда»);

— Ростислав Алимов («Дылда»); Лучшая музыка к фильму — Анна Друбич («Одесса»)

Ранее картина «Дорогие товарищи!» была признана лучшим фильмом на премии «Белый слон», присуждаемой киноведами и кинокритиками. Она взяла награду несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.