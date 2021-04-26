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В Москве вручили премию «Ника» сразу за два года. Победили фильмы «Француз» и «Дорогие товарищи!»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:57

В Москве 25 апреля состоялась церемония вручения кинопремии «Ника». Об этом сообщает «Коммерсант».

Награды вручались за 2019 и 2020 годы, поскольку церемонию прошлого года отменили из‑за пандемии коронавируса. Лучшим фильмом 2019 года стал «Француз» Андрея Смирнова, которого также признали лучшим режиссером. Картиной 2020 года оказалась драма «Дорогие товарищи!», а снявший ее Андрей Кончаловский тоже был удостоен награды в категории «Лучший режиссер».

Полные списки за оба года выглядят следующим образом:

Лауреаты «Ники» за 2020 года


  • Лучший игровой фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского;
  • Лучший режиссер — Андрей Кончаловский;
  • Лучшая актриса — Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»);
  • Лучший актер — Александр Паль («Глубже»);
  • «Открытие года» — режиссер Филипп Юрьев (за фильм «Китобой»);
  • Лучший сценарий — Михаил Сегал («Глубже»);
  • Лучший мультипликационный фильм — «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой;
  • Лучшая работа звукорежиссера — Полина Волынкина («Дорогие товарищи!»);
  • Лучшая музыка к фильму — Анна Друбич («Гипноз»)

Лауреаты «Ники» за 2019 года


  • Лучший игровой фильм — «Француз» Андрея Смирнова;
  • Лучший режиссер — Андрей Смирнов;
  • Лучшая актриса — Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»);
  • Лучший актер — Леонид Ярмольник («Одесса»);
  • Лучший сценарий — Дмитрий Глуховский («Текст»);
  • «Открытие года» — режиссер Александр Золотухин (за фильм «Мальчик русский»);
  • Лучший мультипликационный фильм — короткометражка «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита;
  • Лучший звукорежиссер — Ростислав Алимов («Дылда»);
  • Лучшая музыка к фильму — Анна Друбич («Одесса»)

Ранее картина «Дорогие товарищи!» была признана лучшим фильмом на премии «Белый слон», присуждаемой киноведами и кинокритиками. Она взяла награду несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.

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