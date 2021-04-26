Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева выдвинется в Госдуму от партии «Новые люди»

Бывший градоначальник Якутска Сардана Авксентьева собирается баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». В составе партии она займется разработкой программы региональной политики, следует из сообщения на сайте партии.

«Я разделяю взгляды партии „Новые люди“, мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть. Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться», — заявила она. Авксентьева также отметила, что политика лидера партии Алексея Нечаева «находит отклик в ее душе».

В «Новых людях» Авксентьева займет должность советника Нечаева по работе с регионами, а ее предвыборная программа будет строиться на усилении самостоятельности субъектов России. «Коммерсант» выяснил, что в мае экс-мэр отправится в поездки по регионам, чтобы пообщаться с избирателями и доработать программу.

Основатель Faberlic Алексей Нечаев отметил коммуникабельность и неравнодушие политика. «Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям, у страны есть шанс на развитие и обновление», — сказал он.

В партии пока не уточнили, пойдет ли Авксентьева в Госдуму по списку или по одномандатному округу. На данный момент ведутся переговоры с другими политиками, а результаты огласят на предвыборном съезде в июне. Известно, что в нижнюю палату парламента от «Новых людей» выдвинутся экс-помощник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, московский блогер Рамис Япаров, екатеринбургский радиоведущий Ярослав Бородин, предприниматели Олег Исаев и Игорь Важенин.

Политолог Павел Салин отметил, что образ Авксентьевой соответствует «Новым людям», а попадет она в Госдуму или нет зависит от решения администрации президента. «Они представляют собой политические силы, которые играют на запросе на новизну, но при этом являются системными игроками», — добавил он и посоветовал ей баллотироваться по округу в Якутии.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла единоросса Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева, и стала первой в истории Якутска женщиной-мэром.

В июле прошлого года она проголосовала против обнуления президентских сроков и других поправок к Конституции. Спустя несколько месяцев мэр объявила о продаже здания мэрии ради экономии бюджетных средств.

В январе 2021 года стало известно, что Авксентьева досрочно ушла в отставку по состоянию здоровья.