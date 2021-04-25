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В Москве задержали рэпера Сашу Скула. Он устроил пикет в поддержку Дерека Шовина

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:57

Полиция в Москве задержала рэпера Сашу Скула, устроившего одиночный пикет в поддержку американского осужденного полицейского Дерека Шовина. Об этом сообщает корреспондент «Daily Storm» Алексей Полоротов.

Александр Ткач (настоящее имя рэпера) встал на демонстрацию с плакатом «Свободу Дереку Шовину!» у здания посольства США. На рисунке, выполненном в стилистике стронников политика Алексея Навального, изображена фотография полицейского.

Скул приковал себя наручниками к забору, ограждающему территорию посольства. Его увезли в ОВД по Пресненскому району.

На этой неделе в Миннеаполисе коллегия присяжных признала бывшего полицейского Дерека Шовина, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, виновным по всем трем пунктам выдвинутого обвинения — убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении по неосторожности смерти второй степени. Самый тяжкий пункт — убийство второй степени. Максимальное наказание за него — 40 лет лишения свободы.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Правоохранитель повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.

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