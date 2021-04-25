«Неуважительное дерьмо»: Джон Лайдон раскритиковал съемки байопика Дэнни Бойла о Sex Pistols

Фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон раскритиковал съемки байопика Дэнни Бойла о группе. Свое заявление он сделал в интервью The Sunday Times.

Лайдон сказал, что планирует подать в суд на создателей сериала, получившего название «Pistol». По его словам, картину делают без его разрешения.

«Я думаю, это самое неуважительное дерьмо, которое мне когда‑либо приходилось вынести. Я имею в виду, они дошли до того, что наняли актера на роль меня, но над чем актер работает? Уж точно не над моим персонажем», — сказал музыкант.

Шоураннером «Pistol» стал Крейг Пирс, работавший над экранизацией «Великого Гэтсби» от База Лурмана. Он написал сценарий вместе с Фрэнком Коттрелом Бойсом, известным по сериалу «Доктор Кто». Бойл вместе с режиссурой занимается продюсрованием проекта.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. В его основу легли воспоминания гитариста группы Стива Джонса «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», опубликованные в 2016 году.

Джонса исполнит Тоби Уоллес («Молочные зубы», «Скины»), басиста Сида Вишеса сыграет Луис Партридж («Энола Холмс»), а Джона Лайдона — Энсон Бун («1917»).