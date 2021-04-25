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Miloš Zeman - prezident České republiky/Facebook Президент Чехии заявил об отсутствии доказательств причастности агентов ГРУ к взрывам в Врбетице
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Умер дизайнер Альбер Эльбаз, Илон Маск станет гостем «SNL» и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:59

В Париже умер Альбер Эльбаз. Израильскому дизайнеру было 59 лет.

В России выявили 8780 случаев коронавируса за последние сутки. 332 пациента умерли, 7540 вылечились.

В Москве раздадут подарочные карты на 1000 рублей привитым от COVID-19. Их смогут получить люди старше 60 лет.

Правительство предложило запретить иноагентам заниматься просветительской деятельностью. Проект подготовило Министерство просвещения.

Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии доказательств причастности агентов ГРУ к взрывам в Врбетице. Он призвал дождаться итогов расследования случившегося.

За время пандемии немецкий язык обогатился на 1200 слов. Многие из них связаны с коронавирусом и изоляцией.

Актер Александр Паль избил бывшего хоккеиста Кевина Антипова. Артиста задержали и отправили на допрос.

Дмитрий Медведев исправил ошибку в статье про отношения России и США после того, как ее заметила «Медуза»*. Речь идет о колонке «Невыученные уроки истории».

Серж Танкян из System of a Down поблагодарил Джо Байдена за официальное признание геноцида армян. Ранее заявление президента США появилось на сайте Белого дома.

Поклонник Rammstein предложил LEGO создать набор на основе дизайна концертной сцены группы. Музыканты поддержали его.

Илон Маск станет гостем американского шоу «Saturday Night Live» 8 мая. За музыкальную программу будет отвечать Майли Сайрус.

*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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