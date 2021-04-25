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Во Франции 15 добровольцев прожили 40 дней в пещере. У них не было часов и связи

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:32

15 добровольцев-исследователей во Франции провели 40 дней в пещере без часов и связи. Об этом сообщает Би-би-си.

Участники спустились под землю 14 марта в рамках эксперимента Deep Time. Они должны были жить в пещере Ломбрив на юго-западе страны. По окончанию опыта им пришлось носить солнечные очки, потому что они отвыкли от солнечного света.

В эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет. Целью было проверить, как люди реагируют на время и пространство в экстремальных условиях и в полной изоляции. Они спали в палатках, готовили еду, добывали воду колодце глубиной 45 метров и самостоятельно получали электричество с помощью велосипедов.

Когда добровольцам сообщили, что пора выбираться, они были удивлены, так как были уверены, что им предстоит провести время в пещере еще примерно неделю. Во время изоляции им приходилось ориентироваться на свои телесные ощущения и циклы сна, чтобы организовать распорядок дня. Участникам было сложно договариваться друг с другом о встречах. Автор проекта Кристиан Клот, который тоже жил в пещере, рассказал, что у всех появилось ощущение, что время замедлилось.

Перед началом эксперимента участникам измерили активность мозга и когнитивные функции — теперь эти показатели предстоит сравнить.

Ранее группа ученых Университета штата Новый Южный Уэльс выяснила, что социальная изоляция усиливает тягу к сахару и сигаретам. Специалисты провели опыты на крысах, которые показали, что привыкшие к никотину животные в заданных условиях гораздо чаще начинали вновь искать источник вещества, даже после периода воздержания.

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