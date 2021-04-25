Серж Танкян поблагодарил Джо Байдена за признание геноцида армян

Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян поблагодарил Джо Байдена за официальное признание геноцида армян. Об этом музыкант написал инстаграме.
Танкян отметил, что это «очень важно», но впереди еще длинный путь, на котором Турция должна последовать примеру Соединенных Штатов и пойти навстречу потомкам «1,5 млн армян, греков и ассирийцев, систематически убитых их турецкими предками-османами».
Ранее на сайте Белого дома появилось официального заявление президента США, в котором говорится, что массовая гибель армян в Османской империи в начале XX века была результатом геноцида армян. Он отметил, что многие из тех, кто выжил, были вынуждены искать новый дом и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и готов к развитию связей с Арменией.