Серж Танкян поблагодарил Джо Байдена за признание геноцида армян

Танкян отметил, что это «очень важно», но впереди еще длинный путь, на котором Турция должна последовать примеру Соединенных Штатов и пойти навстречу потомкам «1,5 млн армян, греков и ассирийцев, систематически убитых их турецкими предками-османами».

Ранее на сайте Белого дома появилось официального заявление президента США, в котором говорится, что массовая гибель армян в Османской империи в начале XX века была результатом геноцида армян. Он отметил, что многие из тех, кто выжил, были вынуждены искать новый дом и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и готов к развитию связей с Арменией.