Медведев исправил ошибку в статье про отношения России и США после того, как ее заметила «Медуза»*

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отредактировал свою колонку «Невыученные уроки истории», сообщает «Медуза»*. Ранее издание обратило внимание на ошибку, которую допустил бывший премьер-министр в своем тексте.

23 апреля Медведев опубликовал на сайте РИА «Новости» статью об ухудшении отношений России и США. Она начинается с цитаты из предисловия переводчика Николая Конрада к трактату китайского стратега Суня Цзы «Основные концепции „Искусства войны“». Однако Медведев приписал эти слова китайскому мыслителю — на эту ошибку указала «Медуза».

В новой версии материала на РИА «Новости» цитируется уже Конрад, а не Цзы. Издание отмечает, что дата внесения правок в текст неизвестна, но не исключает, что Медведев прочитал разбор ошибки на «Медузе» уже после того, как ее признали иностранным агентом.

После выхода первой редакции колонки зампред Совета безопасности выложил твит, где допустил аналогичную ошибку. Сейчас этой записи на официальном аккаунте Медведева нет, вместо нее появилась новая, с упоминанием настоящего автора цитаты.