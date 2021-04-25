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За время пандемии немецкий язык обогатился на 1200 слов. Многие из них связаны с коронавирусом

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:55

За период пандемии коронавируса в немецком языке появилось более 1200 новых слов. Об этом сообщает New York Post.

Список составил Институт немецкого языка им. Лейбница. В лист вошли «Coronamüde» — истощение от коронавируса, «Impfneid» — зависть к уже привившимся, «Coronadiktatur» — диктатура COVID, «Coronaangst» — беспокойство из‑за коронавируса, «Alltagsmaske» — ежедневное ношение маски.

«На ум не приходит ничего, по крайней мере со времен Второй мировой войны, что могло бы изменить словарный запас так же резко и в то же время так быстро, как пандемия коронавируса», — заявил профессор из Берлинского университета Анатол Стефанович.

Доктор Кристин Мерс объясняет случившееся тем, что люди всегда ищут имя для новых явлений, чтобы избавиться от страха неизвестности.

В прошлом году Американский словарь Merriam-Webster выбрал «pandemic» («пандемию») словом года. 11 марта, в день, когда Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, уровень популярности термина на сайте вырос на 115 806% по сравнению с тем же днем годом ранее.

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