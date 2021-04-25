Билд экшена «Капитан Блад» от «1С» утек в сеть. В 2010 году игру отменили прямо перед печатью дисков

Пользователь форума Old-Games выложил ссылку на билд экшен-игры «Капитан Блад» от студии «1С: Морской волк». На это обратил внимание DTF.

Пользователь не рассказал, как получил билд игры от создателей «Корсаров». Остальные игроки пока не нашли «Капитана Блада» на трекерах, но издание отмечает, что вскоре они могут там появиться.

«Капитан Блад» должен был выйти в 2010 году, но прямо перед отправкой дисков в печать игру на пиратскую тематику отменили.

Накануне в ютьюбе появился 23-минутный ролик с началом прохождения игры. Автор видео рассказал историю проекта и заявил, что в его распоряжении есть финальная версия «Капитана Блада». Позже она появилась и у других игровых СМИ.