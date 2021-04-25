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The Mars Volta выпустили сборник демо-версий песен первого альбома

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:03

Американская группа The Mars Volta опубликовала сборник демо-версий песен первого альбома. Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В сборник вошли все полноформатные треки «De-Loused in the Comatorium», кроме «Cicatriz ESP». Релиз состоялся на лейбле Clouds Hill. В марте коллектив представил демо песни «Inertiatic ESP».

В начале марта музыканты анонсировали бокс-сет из 18 пластинок со всеми альбомами коллектива. Коллекция, получившая название «La Realidad De Los Sueños», выйдет 23 апреля тиражом 5000 копий.

The Mars Volta распались восемь лет назад, но в 2019 году фронтмен Седрик Бикслер-Завала заявил, что группа скоро воссоединится.

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