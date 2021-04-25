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Президент Чехии заявил об отсутствии доказательств причастности агентов ГРУ к взрывам в Врбетице

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:30

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах Службы безопасности и информации страны не было доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Его слова передает телеканал CNN Prima News.

По его словам, в качестве возможных причин взрывов рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и причастность зарубежных спецслужб. Земан призвал дождаться итогов расследования случившегося и предположил, что инцидент стал результатом «игры спецслужб».

«Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — сказал он.

18 апреля чешская полиция объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, обвинив их в теракте на складах боеприпасов в селе Врбетице.

За день до этого МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Глава министерства Ян Гамачек отметил, что эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Вчера российские власти подготовили «ассиметричный ответ» на высылку из Праги российских дипломатов. Он подразумевает ограничение импорта продукции из Чехии, включая пиво.

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