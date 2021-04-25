Фанат Rammstein предложил LEGO создать набор с концертной сценой группы. Музыканты поддержали его

Пользователь Airbricks опубликовал свою концепцию на сайте LEGO в разделе в разделе, где любой желающий может предложить свою идею для набора. Его проект получил название «Stadium Tour».

Участники Rammstein поддержали поклонника, который предложил LEGO создать набор на основе дизайна их концертной сцены. Об этом музыканты написали в фейсбуке.

Для того, чтобы представители компании взяли концепцию на рассмотрение, он должен набрать 10 тыс. голосов. На момент написания заметки за «Stadium Tour» проголосовали 9346 человек.

«Сцены можно смоделировать по своему вкусу, а в конце концерта есть функциональный лифт, чтобы попрощаться с публикой», — написал Airbricks.

Ранее участники Rammstein рассказали, что записали новый альбом во время локдауна, несмотря на то, что не планировали на прошлый год работу в студии. В прошлом году им пришлось отложить тур, и чтобы не сидеть сложа руки, они отправились в студию, где поработали над новыми треками.