Илон Маск попробует себя в роли комедийного актера. Он станет гостем «Saturday Night Live»

Событие состоится 8 мая, а пока SNL взяли двухнедельный перерыв. 10 апреля гостьей была Кэрри Маллиган, а за музыкальную программу отвечал Кид Кади — он исполнил «Tequila Shots» и «Sad People». Для исполнения второй песни он оделся в летнее женское платье.

Музыкальным гостем шоу в этот раз станет Майли Сайрус — это ее шестое появление в программе. Она принимала участие в SNL не только как певица, но как и актриса в скетчах.

Ранее Илон Маск оказался в эпицентре конфликта из‑за шутки. Писатель и журналист из Лос-Анджелеса Майлз Кли рассказал, что обнаружил собственный мем в твиттере миллиардера без указания авторства. Об этом автор написал в статье, которая так и называется: «Глава Tesla Илон Маск украл мой мем».