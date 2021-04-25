перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фанат Rammstein предложил LEGO создать набор с концертной сценой группы. Музыканты поддержали его 13:57
Илон Маск попробует себя в роли комедийного актера. Он станет гостем «Saturday Night Live» 12:59
Умер дизайнер Альбер Эльбаз. Ему было 59 лет 12:33
В России выявили 8780 случаев коронавируса за последние сутки 11:14
CDC/Unsplash В Москве раздадут подарочные карты на тысячу рублей привитым от COVID-19 пожилым людям
В Москве раздадут подарочные карты на тысячу рублей привитым от COVID-19 пожилым людям 10:51
Правительство хочет запретить иноагентам заниматься просветительской деятельностью 9:59
К Михаилу Светову пришли с обыском 8:47
Вышел первый тизер продолжения сериала «Декстер» Вчера в 21:30
your.political.poster/Instagram Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи
Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи Вчера в 21:03
Начальника управления ФСИН по Забайкалью застрелили на охоте Вчера в 20:05
Возможный запрет чешского пива, лауреаты «Золотой малины» и другие новости дня Вчера в 18:47 Дайджест
Российское посольство ответило на высылку дипломатов из стран Балтии хештегом SmallDickEnergy Вчера в 18:44
В Ленобласти снесли вокзал с вековой историей. Местные жители боролись за его сохранение Вчера в 17:30
Американский хореограф впервые защитил авторские права на популярное движение. Оно из танца Бейонсе Вчера в 17:05
«Парадиз» Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина»
Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина» Вчера в 16:35
Леван Горозия и его возвращение к имени L’One — в новом альбоме «Восход 1» Вчера в 16:21
Генпрокуратура: в 2020 году лидерами по коррупции среди чиновников стали силовики Вчера в 15:38
Наркодилера-двойника Конора МакГрегора приговорили к тюрьме. У него были визитки от имени бойца UFC Вчера в 14:57
Пресс-материалы Школа литературных практик открыла набор на весеннюю программу. Ее тема — адаптация
Школа литературных практик открыла набор на весеннюю программу. Ее тема — адаптация Вчера в 14:40
Генпрокуратура предложила Путину ежемесячно компенсировать детям-сиротам аренду жилья Вчера в 13:44
Отключить рекламу

Илон Маск попробует себя в роли комедийного актера. Он станет гостем «Saturday Night Live»

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:59

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск станет гостем американского шоу «Saturday Night Live». Сообщение об этом появилось в твиттере программы.

Событие состоится 8 мая, а пока SNL взяли двухнедельный перерыв. 10 апреля гостьей была Кэрри Маллиган, а за музыкальную программу отвечал Кид Кади — он исполнил «Tequila Shots» и «Sad People». Для исполнения второй песни он оделся в летнее женское платье.

Музыкальным гостем шоу в этот раз станет Майли Сайрус — это ее шестое появление в программе. Она принимала участие в SNL не только как певица, но как и актриса в скетчах.

Ранее Илон Маск оказался в эпицентре конфликта из‑за шутки. Писатель и журналист из Лос-Анджелеса Майлз Кли рассказал, что обнаружил собственный мем в твиттере миллиардера без указания авторства. Об этом автор написал в статье, которая так и называется: «Глава Tesla Илон Маск украл мой мем».

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
хип-хоп
«Каста»
Ветераны русского хип-хопа, переворачивавшие игру еще в начале века
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
рок
«ДДТ»
Юбилейный концерт душевных героев русского рока
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить