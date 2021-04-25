В Москве раздадут подарочные карты на тысячу рублей привитым от COVID-19 пожилым людям

С 27 апреля в Москве запустится программа стимулирования вакцинации пожилых людей «Миллион призов», в рамках которой сдалавшим первую прививку от коронавируса горожанам старше 60 лет подарят карту номиналом 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Чтобы получить подарочную карту в поликлинике или пункте вакцинации, нужно зарегистрироваться на странице социальной программы — сделать это получится с официального дня запуска. Пожилые москвичи, которые вакцинировались до 27 апреля, также смогут поучаствовать в программе.

Потратить деньги можно будет на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». Некоторые из них предусмотрели дополнительные скидки для участников.

Собянин рассказал, что для запуска программы он попросил бизнес пожертвовать деньги для реализации стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. По его словам, мэрии удалось собрать «достаточную сумму» для старта акции.

Мэр надеется, что это увеличит темпы вакцинации среди пенсионеров и поможет бизнесу поддерживать потребительский спрос. «И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — добавил он.

Впервые о подобной программе градоначальник объявил 20 апреля. Тогда он сказал, что идею предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП), а «Миллион призов» профинансируют представители «социально ответственного бизнеса».

9 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что вакцинацию прошли более 700 тыс. москвичей. В России, по подсчетам РБК, использовали 11,6 млн доз вакцины от коронавируса.