К Михаилу Светову пришли с обыском

Вечером 24 апреля к председателю движения «Гражданское общество» и либертарианцу Михаилу Светову пришли сотрудники правоохранительных органов с постановление на обыск. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

Домой к Светову пришли сначала люди в штатском, а потом сотрудники полиции в форме — и начали готовиться к обыску. Во время подготовки полицейские не смогли найти понятых среди его соседей.

Источники ТАСС заявили, что обыски проводятся в рамках «санитарного дела», но адвокат Светова Михаил Захватов сообщил «ОВД-инфо», что это связано с уголовным делом 2019 года о совершении развратных действий с несовершеннолетней.