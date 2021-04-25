К Михаилу Светову пришли с обыском

Вечером 24 апреля к председателю движения «Гражданское общество» и либертарианцу Михаилу Светову пришли сотрудники правоохранительных органов с постановление на обыск. Об этом политик сообщил в своем твиттере.
Домой к Светову пришли сначала люди в штатском, а потом сотрудники полиции в форме — и начали готовиться к обыску. Во время подготовки полицейские не смогли найти понятых среди его соседей.
Источники ТАСС заявили, что обыски проводятся в рамках «санитарного дела», но адвокат Светова Михаил Захватов сообщил «ОВД-инфо», что это связано с уголовным делом 2019 года о совершении развратных действий с несовершеннолетней.
Тем же вечером полиция задержала члена незарегистрированной «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Его увезли в ОВД «Таганский» для составления административного протокола. У него изъяли телефон и оставили в отделении на ночь. Правоохранители решили не составлять протокол на либертарианца.
Адвокат Бойко Мария Эйсмонт в разговоре с «МБХ медиа» предположила, что преследование может быть связано с призывами к участию в протестах 21 апреля.
23 апреля Басманный суд рассмотрел два ходатайства об обыске в рамках «санитарного дела». Источник ТАСС также подтвердил, что обыск у Светова санкционирован этим судом. Активист и экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло написал, что возле его дома тоже дежурят полицейские.