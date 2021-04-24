перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел первый тизер продолжения сериала «Декстер» 21:30
your.political.poster/Instagram Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи
Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи 21:03
Начальника управления ФСИН по Забайкалью застрелили на охоте 20:05
Возможный запрет чешского пива, лауреаты «Золотой малины» и другие новости дня 18:47 Дайджест
Российское посольство ответило на высылку дипломатов из стран Балтии хештегом SmallDickEnergy Обновлено в 18:44
В Ленобласти снесли вокзал с вековой историей. Местные жители боролись за его сохранение 17:30
Американский хореограф впервые защитил авторские права на популярное движение. Оно из танца Бейонсе 17:05
«Парадиз» Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина»
Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина» 16:35
Леван Горозия и его возвращение к имени L’One — в новом альбоме «Восход 1» 16:21
Генпрокуратура: в 2020 году лидерами по коррупции среди чиновников стали силовики 15:38
Наркодилера-двойника Конора МакГрегора приговорили к тюрьме. У него были визитки от имени бойца UFC 14:57
Пресс-материалы Школа литературных практик открыла набор на весеннюю программу. Ее тема — адаптация
Школа литературных практик открыла набор на весеннюю программу. Ее тема — адаптация 14:40
Генпрокуратура предложила Путину ежемесячно компенсировать детям-сиротам аренду жилья 13:44
Россия планирует ограничить импорт чешского пива в ответ на высылку дипломатов 13:42
В Евросоюзе заявили, что обеспокоены включением «Медузы»* в список иноагентов 13:05
Роскомнадзор обвинил YouTube в «регулярной цензуре» российских СМИ «под надуманными предлогами» 12:31
sumanley/Pixabay В России выявили 8828 новых случаев коронавируса
В России выявили 8828 новых случаев коронавируса 12:17
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей. Запрет объяснили военными учениями 11:00
Lionsgate разрабатывает сериал «Американский психопат». Кто сыграет Патрика Бейтмана пока не говорят 10:16
Почти четверть россиян взяла отпуск на продленные майские выходные 9:32
Отключить рекламу

Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:03

Джо Байден первым из президентов США признал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний», — сказал Байден. Его заявление приурочено к Дню памяти жертв геноцида, который Армения и армянская диаспора ежегодно отмечают 24 апреля.

По словам президента, американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся ровно 106 лет назад. «Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме Байдену сообщил, что «армяне во всем мире с большим энтузиазмом приветствовали признание геноцида». По его словам, после этого заявления «процесс признания в США геноцида армян достиг своей цели».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отреагировал на признание Байденом геноцида армян. Он заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглус раскритиковал заявление президента США. По его мнению, оно основано на популизме, Турция отвергает его.

Массовое уничтожение и депортация армянского населения Западной Армении, Киликии и других провинций Османской империи (ныне — Турция) происходило в 1915–1923 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции по-прежнему отказывается признавать эти события геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.

Россия, Франция, Канада и десятки других стран и международных организаций признали массовые убийства армян и других христиан Османской империи геноцидом. В их числе и Евросоюз в лице Европарламента.

В 2019 году геноцид армян признали специальными резолюциями Палата представителей Конгресса США и Сенат США. Президенты Соединенных Штатов до заявления Байдена слово «геноцид» в связи с этими событиями в официальных документах не употребляли.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
хип-хоп
«Каста»
Ветераны русского хип-хопа, переворачивавшие игру еще в начале века
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
рок
[концерт отменен] Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД
ЕС
Европарламент
Конгресс США
Сенат США
Люди
Джозеф Байден
Реджеп Эрдоган
Никол Пашинян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить