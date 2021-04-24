Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи

Джо Байден первым из президентов США признал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний», — сказал Байден. Его заявление приурочено к Дню памяти жертв геноцида, который Армения и армянская диаспора ежегодно отмечают 24 апреля.

По словам президента, американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся ровно 106 лет назад. «Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме Байдену сообщил, что «армяне во всем мире с большим энтузиазмом приветствовали признание геноцида». По его словам, после этого заявления «процесс признания в США геноцида армян достиг своей цели».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отреагировал на признание Байденом геноцида армян. Он заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглус раскритиковал заявление президента США. По его мнению, оно основано на популизме, Турция отвергает его.

Массовое уничтожение и депортация армянского населения Западной Армении, Киликии и других провинций Османской империи (ныне — Турция) происходило в 1915–1923 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции по-прежнему отказывается признавать эти события геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.

Россия, Франция, Канада и десятки других стран и международных организаций признали массовые убийства армян и других христиан Османской империи геноцидом. В их числе и Евросоюз в лице Европарламента.

В 2019 году геноцид армян признали специальными резолюциями Палата представителей Конгресса США и Сенат США. Президенты Соединенных Штатов до заявления Байдена слово «геноцид» в связи с этими событиями в официальных документах не употребляли.