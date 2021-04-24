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Начальника управления ФСИН по Забайкалью застрелили на охоте

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:05

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю Евгения Шихова застрелили на охоте. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, днем 24 апреля Шихов и еще один человек были застрелены на одном из охотничьих хозяйств в Карымском районе в ходе конфликта с местным работником. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, подозреваемый задержан.

Источник «Чита.ру» рассказал, что Шихова и еще одного человека застрелил пьяный сторож. В «Московском комсомольце» утверждают, что второй убитый — начальник читинского СИЗО № 1 Валерий Герман. Собеседник «Читы.ру» эту информацию не подтверждает.

Согласно данным на сайте регионального УФСИН, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов был назначен на должность с февраля 2018 года. До этого назначения исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

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