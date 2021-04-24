Возможный запрет чешского пива, лауреаты «Золотой малины» и другие новости дня

Российские власти думают над «асимметричным ответом» на высылку дипломатов из Праги. Один из вариантов — ограничение на импорт товаров из Чехии, включая чешское пиво.

Forbes включил журналистов Doxa в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет. Они участвуют в голосовании в категории «Социальные практики».

Роскомнадзор обвинил YouTube в «регулярной цензуре» российских СМИ «под надуманными предлогами». В ведомстве считают, что под запрет попадают видео с альтернативной Западу точкой зрения.

Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей. Запрет объяснили военными учениями.

23% россиян успели взять отпуск на майские праздники, пока Владимир Путин их не продлил. Эксперты советуют работникам и работодателям договориться о переносе нерабочих дней, чтобы не было так обидно.

В России выявили 8828 новых случаев коронавируса — на 12 меньше, чем вчера. Вылечились 9254 человека, 346 пациентов умерли.

Посольство России в Минске ответило на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хештегом SmallDickEnergy. Эту фразу используют, когда кто‑то ведет себя заносчиво, но на самом деле ничем не может похвастаться.

В поселке Токсово Ленобласти снесли вокзал, построенный в начале XX века. Местные жители несколько лет пытались спасти здание, но власти все-таки решили не присваивать ему статус памятника.

Американский хореограф ЖаКель Найт впервые защитил авторские права на популярное движение. Оно из танца в клипе Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)».

«Мьюзик» Сии завоевал три антинаграды «Золотая малина», в том числе за самую плохую режиссуру. Худшим фильмом стала документалка «Абсолютное доказательство» Майкла Линдалла — ярого сторонника Трампа.

Lionsgate работает над сериалом по книге Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Кто сыграет Патрика Бейтмана, пока неизвестно.

Леван Горозия выпустил новый альбом «Восход-1», но теперь уже под своим прежним псевдонимом — L’One. Название пластинки — это отсылка к советскому космическому кораблю.