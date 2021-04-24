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В Ленобласти снесли вокзал с вековой историей. Местные жители боролись за его сохранение

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:30

В поселке Токсово Ленобласти снесли железнодорожный вокзал, построенный в начале XX века. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — один из тех, кто боролся за сохранение постройки.

Местные жители несколько лет пытались спасти историческое здание: они требовали внести его в список архитектурных памятников и отменить разрешение на застройку. В начале апреля люди выходили на акцию с плакатами в защиту вокзала.

По данным «Бумаги», ж/д кассы теперь располагаются в вагончике рядом с бывшим вокзалом. На его месте должны построить новое здание, заказчик работ — дочерняя компания РЖД.

Токсовский вокзал построили в стиле северный модерн в 1916 году по проекту архитекторов Урхо Пяллия и Николая Потехина. В 2008 году здание вокзала отремонтировали, убрав деревянный декор и облицевав фасад сайдингом.

Прошлым летом Борис Вишневский сообщил, что комиссия областного комитета по культуре отказалась включить вокзал в реестр объектов культурного наследия. Власти решили не присваивать зданию статус памятника, несмотря на то, что оно упоминается в десятках художественных произведений, а его изображение можно встретить на картинах Русского музея.

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