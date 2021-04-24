В Ленобласти снесли вокзал с вековой историей. Местные жители боролись за его сохранение

В поселке Токсово Ленобласти снесли железнодорожный вокзал, построенный в начале XX века. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — один из тех, кто боролся за сохранение постройки.

Местные жители несколько лет пытались спасти историческое здание: они требовали внести его в список архитектурных памятников и отменить разрешение на застройку. В начале апреля люди выходили на акцию с плакатами в защиту вокзала.