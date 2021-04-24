Американский хореограф впервые защитил авторские права на популярное движение. Оно из танца Бейонсе

Жакель Найт вошел в историю как первый хореограф, которому удалось отстоять в суде авторские права на популярное танцевальное движение. Он основал компанию Knight Choreography & Music Publishing, чтобы помогать другим танцорам. Об этом пишет Variety.

Найт прославился после постановки танца в клипе Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)», а после стал ее постоянным помощником на время мировых туров и выступлений на Coachella. По решению суда движение, которое исполняет певица и еще две других танцовщицы, является интеллектуальной собственностью. Он также успел поработать с Дженнифер Лопез, Шакирой, Карди Би и Megan Thee Stallion.

Принцип работы Knight Choreography & Music Publishing будет таким же, как и у музыкальных лейблов — лицензирование танца и защита интеллектуальной собственности постановщика. Издание подчеркивает, что помощь компании не будет ограничиваться только танцорами и хореографами.

В 2018 году подросток Рассел Хорнинг, известный как Backpack Kid, подал в суд на разработчиков Fortnite — компанию Epic Games из‑за того, что они использовали в игре движения его танца-мема Floss.