Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина»

Фильм «Мьюзик» певицы Сии завоевал три антинаграды «Золотая малина», в том числе за худшую режиссуру. Трансляция премии велась на ютьюбе.

Еще две «Золотые малины» досталась исполнительницам главной и второстепенной ролей в режиссерском дебюте Сии — Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер. Таким образом, создатели «Мьюзика» получили наибольшее количество антипремий в этом году.

Худшим фильмом года стала документальная лента «Абсолютное доказательство». Ее автор — бизнесмен и ярый сторонник Дональда Трампа Майк Линделл — пытается подтвердить гипотезу о кибератаке Китая во время президентских выборов 2020 года в США. На это звание также претендовали польский ремейк «50 оттенков серого» — «365 дней», «Мьюзик» Сии, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим и фантастический хоррор «Остров фантазий».