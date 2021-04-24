Режиссерский дебют Сии «Мьюзик» завоевал три антипремии «Золотая малина»

Фильм «Мьюзик» певицы Сии завоевал три антинаграды «Золотая малина», в том числе за худшую режиссуру. Трансляция премии велась на ютьюбе.
Еще две «Золотые малины» досталась исполнительницам главной и второстепенной ролей в режиссерском дебюте Сии — Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер. Таким образом, создатели «Мьюзика» получили наибольшее количество антипремий в этом году.
Худшим фильмом года стала документальная лента «Абсолютное доказательство». Ее автор — бизнесмен и ярый сторонник Дональда Трампа Майк Линделл — пытается подтвердить гипотезу о кибератаке Китая во время президентских выборов 2020 года в США. На это звание также претендовали польский ремейк «50 оттенков серого» — «365 дней», «Мьюзик» Сии, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим и фантастический хоррор «Остров фантазий».
Худшим актером был признан Майк Линделл, сыгравший в собственной документалке. Худшим актерами второго плана жюри премии назвало Руди Джулиани («Борат 2»).
Награду за худший сценарий получили авторы ленты «365 дней». Худшим сиквелом признали фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
Отдельную премию присудили всему 2020 году как «худшему календарному году за всю историю».
В прошлом году самое большое количество антинаград «Золотая малина» получила экранизация мюзикла «Кошки». Лидером среди актрис на премии стала Хилари Дафф за картину «Призраки Шэрон Тейт». А худшим актером оказался Джон Траволта, сыгравший в боевике «Бок о бок» и триллере «Фанатик» Фреда Дерста, известного как фронтмен группы Limp Bizkit.