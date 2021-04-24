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Леван Горозия и его возвращение к имени L’One — в новом альбоме «Восход 1»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:21

Леван Горозия выпустил новый альбом «Восход 1», но теперь уже под своим прежним псевдонимом — L’One.

Не зря альбом называется точно так же, как и советский пилотируемый космический корабль, на котором космонавты впервые летели без скафандров, ведь Горозия пробует космическую тематику. Скорее, только звучание стало космическим — первый трек «Поход» написан на сэмпле одноименной песни Эдуарда Артемьева из «Сибириады», а рэпер размышляет о своем карьерном пути.

А дальше он ударяется в любовь в «Валентинке» и поет про правила существование в тех местах, где он когда‑то жил.

На днях Горозия вернул себе псевдоним L’One спустя полтора года конфликтов с лейблом Black Star. Правда, до конца неясно, вернул ли он себе права на старые песни.

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