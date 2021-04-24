Генпрокуратура: в 2020 году лидерами по коррупции среди чиновников стали силовики

Больше всех коррупционных преступлений среди российских чиновников в 2020 году совершили сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генпрокуратуре.

Согласно докладу генпрокурора Игоря Краснова для Совета Федерации, 17,4% (1897 человек) должностных лиц, пойманных на коррупционной деятельности, составляют служащие из правоохранительных органов. Всего должностных преступлений на основании коррупции совершили 10879 чиновников.

Следом идут должностные лица из Минобороны (12,3%), органов исполнительной власти всех уровней (8,9%) и органов законодательной власти всех уровней (0,6%). Наибольший прирост (на 30,1%) совершивших такие преступления в прошлом году произошел в системе Минобороны.