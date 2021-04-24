Школа литературных практик запустила набор на весеннюю программу. Общая тема курсов — адаптация и то, как литература сосуществует с другими художественными формами, сообщили «Афише Daily» представители проекта.

В этом году программа включает шесть лабораторий: «Текст в кино», «Темнокожие писательницы. Перевод короткой прозы», «Книгоиздание», «Readers-studies. Как делать книжные обсуждения?», «Пограничная литература» и «Эссе».

«Мы будем создавать и осмыслять тексты на границах с другими жанрами и видами искусства, а также читать, изучать и переводить произведения, способные расширить наши представления о литературе и дать нам новый инструментарий для ее трансформации», — говорится в пресс-релизе.