Наркодилера-двойника Конора МакГрегора приговорили к тюрьме. У него были визитки от имени бойца UFC

Торговца наркотиками, выдавшего себя за Конора МакГрегора, суд приговорил к 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Историю двойника ирландского бойца из канадского Суррея рассказал официальный аккаунт полиции города в фейсбуке.

11 февраля 34-летнего Марка Найя остановили полицейские, когда тот без прав и страховки ехал на встречу с покупателем наркотиков. Правоохранителям он сказал, что его зовут Конор, и предоставил визитную карточку с надписью «McGregor Enterprise» на лицевой стороне, а на обратной — «Best drops in Surrey» («Лучшие подгоны в Суррее»). У него нашли сотни таких визиток.