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Наркодилера-двойника Конора МакГрегора приговорили к тюрьме. У него были визитки от имени бойца UFC

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

Торговца наркотиками, выдавшего себя за Конора МакГрегора, суд приговорил к 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Историю двойника ирландского бойца из канадского Суррея рассказал официальный аккаунт полиции города в фейсбуке.

11 февраля 34-летнего Марка Найя остановили полицейские, когда тот без прав и страховки ехал на встречу с покупателем наркотиков. Правоохранителям он сказал, что его зовут Конор, и предоставил визитную карточку с надписью «McGregor Enterprise» на лицевой стороне, а на обратной — «Best drops in Surrey» («Лучшие подгоны в Суррее»). У него нашли сотни таких визиток.

© Surrey Police/Facebook

Когда стражи порядка почувствовали неладное и попытались его задержать, он начал спешно избавляться от запрещенных веществ и двух телефонов с номерами других наркодилеров.

На фотографии видно, что мужчина действительно похож на МакГрегора. У него такая же рыжая борода и укладка волос, как у ирландца.

© Surrey Police/Facebook

Следователи обнаружили у Найя большое количество борной кислоты и разбавитель, которым торговцы уменьшают количество наркотического вещества в дозе и сильно вредят здоровью принимающего.

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