Генпрокуратура предложила Путину ежемесячно компенсировать детям-сиротам аренду жилья

Генпрокуратура России направила президенту Владимиру Путину законодательное предложение ежемесячно компенсировать детям-сиротам расходы на аренду жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

В докладе ведомства говорится, что жилищная проблема детей-сирот до сих пор не решена. В результате проверок выяснилось, что около 182 тыс. человек все еще не получили положенное жилье, а в 2020 году этим правом воспользовались только 27,3 тыс. человек.

«Выделяемых на эти цели бюджетных средств недостаточно, единовременно для восстановления жилищных прав детей-сирот потребуется почти 264,5 млрд рублей», — говорится в докладе ГП.

Генпрокурор также подчеркнул, что 65 тыс. нуждающихся в жилье из числа детей-сирот — это люди старше 23 лет, которые прошли социализацию и состоят на жилищном учете более пяти лет.

Ранее Совфед одобрил закон, который дает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств.