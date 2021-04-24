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В Евросоюзе заявили, что обеспокоены включением «Медузы»* в список иноагентов

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:05

Евросоюз встревожен дальнейшими ограничениями работы независимых изданий в России и отвергает решение Министерства юстиции России внести «Медузу»* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Неизменная позиция Евросоюза по так называемому „закону об иностранных агентах“ заключается в том, что этот закон является систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию в России», — говорится в заявлении.

В ЕС «крайне озабочены» тем, что российские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ, а также отдельных журналистов и других участников медиа-отрасли. «Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — уверены в EEAS.

Там также напоминают, что обязанность СМИ заключается в том, чтобы освещать «темы, являющиеся предметом общественного интереса», а властей — в том, чтобы «обеспечить журналистам возможность заниматься своей работой в атмосфере, свободной от страха и принуждения».

23 апреля Минюст внес «Медузу»* в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Гендиректор издания Галина Тимченко сказала, что министерство никак не уведомляло их об этом. Редакция планирует обжаловать это решение. В своих соцсетях издание уже опубликовало предварительное заявление в связи с произошедшим, пообещав в выходные продумать план дальнейших действий. О том, как российские журналисты, чиновники и общественные деятели отреагировали на включение «Медузы» в список СМИ-иноагентов, читайте здесь.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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