Россия планирует ограничить импорт чешского пива в ответ на высылку дипломатов

Российские власти подготовили «ассиметричный ответ» на высылку из Праги российских дипломатов. Он подразумевает ограничение импорта продукции из Чехии, включая чешское пиво. Об этом передает «Коммерсант» со ссылкой на два источника в госструктурах РФ.

По словам собеседников, знакомых с обсуждением вопроса, сейчас рассматриваются «альтернативные варианты ответа». «Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко», — добавил один из них.

Они считают, что Москве «возможно, придется» применить экономические санкции, потому что «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается» — чешских дипломатов в Москве намного меньше, чем российских в Праге, поэтому России больше некого высылать из посольства Чехии.

Один из вариантов «ассиметричных санкций» — ограничения в отношении импорта ряда товаров чешского производства. Согласно данным ФТС, в 2020 году товарооборот с Чехией составил более 5,2 млрд долларов (из‑за пандемии он уменьшился на 43% в сравнении с 2019-м), а 2,7 млрд долларов пришлось на импорт России из Чехии. Источники отметили, что российские власти будут опираться на принцип «не навредить себе».

Один из них уверен, что под запрет попадет чешское пиво. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что запрет Россией напитка станет «символическим уколом» для Чехии. Эксперт уточнил, что на сегодняшний день в страну ввозится лишь 5% пива и пивных напитков при общем обороте в 8 млрд долларов. В год Чехия ввозит в Россию около 40 млрд литров, или 10% в натуральном выражении.

По информации директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, в Россию импортируется около десяти брендов чешского пива. Его также производят международные компании на территории страны и применяют чешское сырье.

18 апреля чешская полиция объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, обвинив их в теракте на складах боеприпасов в селе Врбетице.

За день до этого МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Глава министерства Ян Гамачек отметил, что эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Владимир Путин в послании Федеральному собранию пообещал ответить на «недружественные акции». «Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким», — пообещал он.