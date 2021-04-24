Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей. Запрет объяснили военными учениями

Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных и государственных кораблей в трех участках Черного моря. Запрет распространяется с вечера 23 апреля до 31 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны.

На полгода будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма. В ведомстве отметили, что такая мера не помешает прохождению судов через Керченский пролив.

В ответ на обвинения Украины, Евросоюза, США и НАТО в блокировке доступа к украинским портам в Азовском море и «дестабилизации ситуации», замминистр иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не нарушает международные договоренности. По его словам, территории закрыли в связи с проведением военных учений.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.