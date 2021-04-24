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Lionsgate разрабатывает сериал «Американский психопат». Кто сыграет Патрика Бейтмана пока не говорят

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:16

Киностудия Lionsgate работает над сериалом по книге Брета Истона Элиса «Американский психопат». Об этом Deadline рассказал председатель Lionsgate TV Кевин Беггс.

«Мы только что закончили „Дорогие белые“ для Netflix, получилось неплохо. На подходе „Blindspotting“, а в разработке — „Американский психопат“», — заявил Беггс. Он не стал раскрывать исполнителя главной роли, в какую сторону развернется сюжет и когда примерно выйдет сериал. Вернутся ли к проекту актеры из первой экранизации романа, тоже неизвестно.

«Американский психопат» впервые появился в кинотеатрах весной 2000 года. В нем Кристиан Бэйл сыграл Патрика Бейтмана, богатого нью-йоркского инвестиционного банкира, который, помимо прочего, неестественно одержим качеством своих визитных карточек. В оригинальном фильме, снятом Мэри Хэррон по книге Брета Истона Эллиса, также снимались Уиллем Дефо, Джаред Лето, Джош Лукас и другие.

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