Скотт Рудин больше не будет руководить нью-йоркским арт-фестивалем NY PopsUp

Американский театральный и кинопродюсера Скотт Рудин, обвиненный недавно в жестоком обращении с подчиненными, перестанет руководить нью-йоркским арт-фестивалем NY PopsUp. Об этом сообщил Deadline.

Представители мероприятия рассказали, что Рудин больше не участвует в «повседневных операциях», связанных с организацией музыкальных, танцевальных и театральных проектов в рамках NY PopsUp.

Продюсер отказался от своей позиции несколько недель назад, объяснив это желанием отдать организацию летнего фестиваля искусств в руки художников.

«С момента своего создания цель NY PopsUp состояла в том, чтобы дать возможность группе блестящих артистов запрограммировать и провести многомесячный междисциплинарный фестиваль по всему штату», — пояснили создатели события.

Ранее Рудин отказался от работы на Бродвее и принес извинения пострадавшим от его действий сотрудникам. Начатыми им проектами займутся теперь другие театральные специалисты.

7 апреля в The Hollywood Reporter появилась статья-разоблачение. В ней бывшие коллеги Рудина рассказали о его неуравновешенном и токсичном поведении.