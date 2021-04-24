перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
tagesanzeiger/Instagram Гимнастка Сара Восс выступила против сексуализации в спорте. Она надела на турнир комбинезон
Гимнастка Сара Восс выступила против сексуализации в спорте. Она надела на турнир комбинезон 2:58
Скотт Рудин больше не будет руководить нью-йоркским арт-фестивалем NY PopsUp 2:04
Шоураннер «Сокола и Зимнего солдата» напишет сценарий для четвертого фильма о Капитане Америка 1:17
YouTube заблокировал видео телеканала Russia Today за дезинформацию о COVID-19 0:05
Редактор Doxa пожаловался на харрасмент со стороны следовательницы. Ее отстранили от работы с ним Вчера в 23:08
Телеканал ОТС/YouTube Суд отменил долг шестилетней девочки по ЖКХ. Коммунальщики выставили новый — и он еще больше
Суд отменил долг шестилетней девочки по ЖКХ. Коммунальщики выставили новый — и он еще больше Вчера в 22:25
Ди Каприо пять месяцев обдумывал сценарий «Не смотри вверх», прежде чем согласился играть в комедии Вчера в 22:01
Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер станет кандидатом на пост губернатора Калифорнии Вчера в 21:51
«Очень плохая новость для русской журналистики»: реакция на признание «Медузы»* иноагентом Вчера в 21:10
В Петербурге запретили гулять в лесах до середины июля. Все дело в особом противопожарном режиме Вчера в 21:06
кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» «Каро.Арт» впервые в истории проведет кинопоказ фильма «Семнадцать мгновений весны»
«Каро.Арт» впервые в истории проведет кинопоказ фильма «Семнадцать мгновений весны» Вчера в 21:01
Майские праздники продлили, «Медузу»* признали иноагентом и другие новости дня Вчера в 20:48 Дайджест
В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» Юрия Муравицкого Вчера в 20:20
На «Хлебозаводе» откроется мобильная точка библиотеки имени Некрасова Вчера в 19:29
«Давай уже после майских»: в соцсетях обсуждают очередные длинные праздники от Путина Вчера в 18:43
Idiot выпустил альбом «Siyaniye». Его презентуют на фестивале «Дикая мята» Вчера в 18:42
кадр из фильма «Последнее искушение Христа» Мартин Скорсезе и Пол Шредер планируют снять сериал об истоках христианства
Мартин Скорсезе и Пол Шредер планируют снять сериал об истоках христианства Вчера в 18:19
Gucci запустил ток-шоу в честь выхода сумок Beloved. В гостях — Дакота Джонсон и Гарри Стайлз Вчера в 17:10
В Петербург перенесли три матча Евро-2020 из Дублина Вчера в 16:52
Илон Маск запостил мем, и теперь автор обвиняет его в краже. Пользователи требуют справедливости! Вчера в 16:47
Отключить рекламу

Скотт Рудин больше не будет руководить нью-йоркским арт-фестивалем NY PopsUp

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Американский театральный и кинопродюсера Скотт Рудин, обвиненный недавно в жестоком обращении с подчиненными, перестанет руководить нью-йоркским арт-фестивалем NY PopsUp. Об этом сообщил Deadline.

Представители мероприятия рассказали, что Рудин больше не участвует в «повседневных операциях», связанных с организацией музыкальных, танцевальных и театральных проектов в рамках NY PopsUp.

Продюсер отказался от своей позиции несколько недель назад, объяснив это желанием отдать организацию летнего фестиваля искусств в руки художников.

«С момента своего создания цель NY PopsUp состояла в том, чтобы дать возможность группе блестящих артистов запрограммировать и провести многомесячный междисциплинарный фестиваль по всему штату», — пояснили создатели события.

Ранее Рудин отказался от работы на Бродвее и принес извинения пострадавшим от его действий сотрудникам. Начатыми им проектами займутся теперь другие театральные специалисты.

7 апреля в The Hollywood Reporter появилась статья-разоблачение. В ней бывшие коллеги Рудина рассказали о его неуравновешенном и токсичном поведении.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
хип-хоп
«Каста»
Ветераны русского хип-хопа, переворачивавшие игру еще в начале века
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
рок
[концерт отменен] Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Люди
Скотт Рудин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить