Шоураннер «Сокола и Зимнего солдата» напишет сценарий для четвертого фильма о Капитане Америка

Шоураннер сериала «Сокол и Зимний Солдат» Малкольм Спеллман напишет сценарий четвертого фильма о супергерое Капитане Америка вместе с Даланом Массоном. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссер очередной части франшизы, известной в России под названием «Первый мститель», пока неизвестен. Также нет информации, вернется ли к своей роли Крис Эванс — он появился в роли Стива Роджерса (так зовут Капитана Америку) в трех других фильмах, а также в «Мстителях» и «Человеке-пауке: Возвращение домой».

Ранее сообщалось, что компания Marvel придумает нового Капитана Америку. Им впервые станет ЛГБТ-персонаж по имени Аарон Фишер. Нового супергероя создадут к 80-летию комиксов об оригинальном Капитане Америка.

На прошлой неделе актер Уайатт Расселл рассказал поклонникам Marvel в твиттере о работе над «Соколом и Зимним Солдатом». Он поделился деталями создания главного антагониста сериала и рассказал, что с щитом Капитана Америки работать, оказывается, несложно.