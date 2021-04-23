Редактор Doxa пожаловался на харрасмент со стороны следовательницы. Ее отстранили от работы с ним

Редактор онлайн-издания Doxa Владимир Метелкин, обвиняемый в склонении несовершеннолетних к несогласованным митингам, пожаловался на «нарушение личных границ» со стороны следовательницы. После этого женщину отстранили от работы с ним, сообщила Doxa.

По словам адвоката Григория Червонного, Екатерину Жижманову попросили заняться делом другой журналистки Doxa Наташи Тышкевич. Тышкевич, правда, тоже попросила отвода следовательницы, поскольку «не готова работать с харассерами».

Метелкин утверждает, что во время допросов Екатерина Жижманова называла его «сексуальным героем» и «постоянно трогала руками». Следовательница пока никак не прокомментировала обвинения в свой адрес.

«Окончательного процессуального решения по заявлению Владимира от отводе мы еще не получили. Тем не менее нам заменили следователя. С нами работает другой следователь, который <…> ничего личного и не нужного не допускает в работе», — сказал Червонный.

В редакции Doxa, а также у троих его сотрудников прошли обыски 14 апреля. Метелкина, Тышкевич, а также их коллег Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвинили в вовлечении несовершеннолетних к противоправной деятельности. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa и назвал его репрессиями государства против независимых медиа.