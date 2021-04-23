Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер станет кандидатом на пост губернатора Калифорнии

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, ранее известная как олимпийский чемпион по легкой атлетике Уильям Брюс Дженнер, будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Об этом она сообщила в твиттере.

Дженнер проживает на территории Калифорнии почти 50 лет и не согласна с текущим руководством штата. По ее мнению, в последние годы власти действуют вопреки прогрессу и интересам широких масс людей.

«Как калифорнийцы, мы стоим перед лицом возможности, которая дается единожды или никогда — фундаментально исправить наш штат до того, как станет слишком поздно. <…> Я доказанный победитель и единственный аутсайдер, который может положить конец катастрофическому губернаторству Гэвина Ньюсома», — заявила Дженнер.

Бывшая спортсменка намерена помочь малому бизнесу справиться с последствиями локдауна, позаботиться об образовании и развитии детей в эпоху пандемии и решить проблемы высоких налогов и сокращения рабочих мест.

Дженнер планирует в ближайшие недели встретиться с жителями разных населенных пунктов Калифорнии и обсудить необходимые изменения. «Я не могу дождаться, чтобы возглавить, помочь и, самое важное, снова нарушить статус-кво», — добавила она.

Ранее Кейтлин Дженнер публично поддерживала Республиканскую партию и Дональда Трампа, однако в 2018 году осудила его правительство за ограничения прав трансгендерных людей — им запретили служить в армии и выбирать туалеты в школах.

Дженнер известна не только как в прошлом легкоатлет, но и как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Телезвезда совершила камин-аут как трансгендерная женщина в 2015 году.