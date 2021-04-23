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Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер станет кандидатом на пост губернатора Калифорнии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, ранее известная как олимпийский чемпион по легкой атлетике Уильям Брюс Дженнер, будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Об этом она сообщила в твиттере.

Дженнер проживает на территории Калифорнии почти 50 лет и не согласна с текущим руководством штата. По ее мнению, в последние годы власти действуют вопреки прогрессу и интересам широких масс людей.

«Как калифорнийцы, мы стоим перед лицом возможности, которая дается единожды или никогда — фундаментально исправить наш штат до того, как станет слишком поздно. <…> Я доказанный победитель и единственный аутсайдер, который может положить конец катастрофическому губернаторству Гэвина Ньюсома», — заявила Дженнер.

Бывшая спортсменка намерена помочь малому бизнесу справиться с последствиями локдауна, позаботиться об образовании и развитии детей в эпоху пандемии и решить проблемы высоких налогов и сокращения рабочих мест.

Дженнер планирует в ближайшие недели встретиться с жителями разных населенных пунктов Калифорнии и обсудить необходимые изменения. «Я не могу дождаться, чтобы возглавить, помочь и, самое важное, снова нарушить статус-кво», — добавила она.

Ранее Кейтлин Дженнер публично поддерживала Республиканскую партию и Дональда Трампа, однако в 2018 году осудила его правительство за ограничения прав трансгендерных людей — им запретили служить в армии и выбирать туалеты в школах.

Дженнер известна не только как в прошлом легкоатлет, но и как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Телезвезда совершила камин-аут как трансгендерная женщина в 2015 году.

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