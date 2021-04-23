В Петербурге запретили гулять в лесах до середины июля. Все дело в особом противопожарном режиме

Власти Петербурга запретили с 26 апреля заходить на территорию лесов и лесопарковых зон в черте города. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

Он ввел в Северной столице особый противопожарный режим до 12 июля. Въезд и вход в лесопарки и леса разрешили, согласно документу, только тем, кто там работает. Кроме того, на данных территориях запретили разводить огонь. Это же касается садов и скверов.

На открытых пространствах Петербурга теперь нельзя использовать пиротехнические изделия и огневые эффекты — их применение по новым правилам необходимо согласовывать с городскими управлениями Минобороны и МЧС.

Особые противопожарные меры ввели также в других регионах России, в том числе в Тюменской области, в некоторых муниципалитетах Свердловской области и в Хабаровске — там также наложили ограничения на посещение лесов.