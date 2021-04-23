Майские праздники продлили, «Медузу»* признали иноагентом и другие новости дня

Путин продлил майские праздники с 1-го по 10-е число. В соцсетях уже придумывают, как проведут это время, и генерируют мемы.

Навальный прекратил голодовку. К такому решению его подтолкнули предупреждения врачей о летальном исходе и голодовки в знак солидарности со стороны других людей.

Минюст внес «Медузу» в список иноагентов. Источники в АП говорят, что это ответ на действия властей Латвии, где находится офис издания. Редакция будет обжаловать это решение.

В России зарегистрировали еще 8840 случаев COVID-19. За сутки умерли 398 пациентов, вылечились 9407.

Россия и Египет договорились о возобновлении всех авиарейсов между странами. В том числе на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

1, 3, 9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. Даже там, где обычно тариф составляет 380 рублей в час.

ГИБДД расширит перечень неисправностей автомобилей, за которые будут штрафовать. В него войдут защитные пленки на стеклах фар и отсутствие противосолнечных козырьков.

Правительство предложило создать фонд для поддержки патриотичных разработчиков видеогр. Он будет работать аналогично Фонду кино — на возвратной основе.

ММКФ отказался от показа короткометражной драмы Севы Галкина «Фанаты». Чем организаторов не устроила лента об охоте скинхедов на геев, неизвестно.

Книга Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в шестерку претендентов на международный «Букер». Победителя объявят 2 июня.

Каждой пятнице прилагается новая порция музыкальных релизов. Новые альбомы выпустили H.E.R., The Hatters, Idiot, Dinosaur Jr. (спустя 5 лет), дуэт theabc и дебютный — у Misheral. А еще VK Fest объявил первую волну артистов.

Cream Soda выпустила трек «Меланхолия». Сингл действительно посвящен меланхолии, но с одной поправкой: лирические герои уже справились с ней и продолжают бежать от недуга.

Тилль Линдеманн то сидит за штурвалом советского истребителя, то появляется в образе советского эстрадного исполнителя. Посмотрите на это в клипе на песню «Любимый город».

Легенды кинематографа Мартин Скорсезе и Пол Шредер задумывают снять сериал о происхождении христианства «Апостолы и апокрифы». В основу сценария лягут сочинения, не вошедшие в канон Священного Писания.

Уже завтра, 24 апреля, киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. Чтобы посмотреть (или пересмотреть) классику, приходите в «Формулу Кино Европа».

И тоже завтра в баре «Стрелка» пройдет ужин — дискуссия на тему городских героев — зачем они нужны и что они делают. Приходите послушать главреда «Афиши Daily» Трифона Бебутова и актера Никиту Кукушкина.