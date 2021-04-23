На «Хлебозаводе» откроется мобильная точка библиотеки имени Некрасова

На «Хлебозаводе» с 28 апреля откроется мобильная точка библиотеки имени Некрасова. Она расположится в фойе пространства «Марсаков». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

На стеллажах мобильной точки можно будет найти произведения современных российских и зарубежных авторов, книги по искусству и кино, комиксы и детские книги, научно-популярную литературу, а также издания об урбанистике.

В частности, читатели смогут найти среди изданий книгу «Хлебозавод № 9» об истории завода и его инженере Георгии Марсакове. Чтобы воспользоваться мобильной точкой, нужно будет оформить читательский билет — он позволит брать до 15 книг в месяц на срок до 30 дней.

Кроме того, в «Марсакове» можно будет заказать литературу из основного фонда библиотеки имени Некрасова. Выбранные книги привезут на «Хлебозавод» в течение трех-пяти дней, причем доставка окажется бесплатной.

«В 2019 году мы ненадолго заглянули на „Хлебозавод“ с первой в России библиотечной теплицей — и рады вернуться сюда с поп-ап-библиотекой. По сути, полноценной библиотекой в микроформате: в нашей точке в „Марсакове“ помещается всего несколько сотен книг, но она открывает доступ к главному фонду, где их уже более миллиона», — сказала гендиректор «Некрасовки» Мария Привалова.