«Каро.Арт» впервые в истории проведет кинопоказ фильма «Семнадцать мгновений весны»

8 и 9 мая в «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате проведут первый в истории кинопоказ всех двенадцати серий фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Организуют мероприятие — «Каро.Арт» и Киностудия им. Горького.

В первый день марафона, 8 мая, первые шесть серий картины представит киновед Алексей Тремасов. Он расскажет зрителям о том, как создавалась литературная основа сериала, насколько режиссер Лиознова отходила от текста Юлиана Семенова и почему одни актеры отказались играть предложенные им роли. Сеанс в большом премьерном зале начнется в 12.00.

9 мая покажут 7-12 серии, также в 12.00. На каждый день нужно будет покупать отдельный билет стоимостью 600 рублей. Посмотреть расписание и забронировать место можно здесь.

Черно-белый 12-серийный художественный фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» хранится в золотой коллекции Киностудии им. Горького. Он снят по одноименному роману Юлиана Семенова, автор сам написал сценарий экранизации. Военная драма о советском разведчике в высших эшелонах власти нацистской Германии была изначально задумана как телесериал.

Первая серия вышла в эфир 11 августа 1973 года, а повторный показ пришлось проводить уже через три месяца после премьеры.