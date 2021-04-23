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«Давай уже после майских»: в соцсетях обсуждают очередные длинные праздники от Путина

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:43

23 апреля Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками — 4, 5, 6 и 7 мая — нерабочими. А это значит, что россияне будут отдыхать целых 10 дней подряд!

Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор — глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.

В Кремле при этом заверили, что никаких дополнительных ограничений на это время вводиться не будет. О локдауне речи тоже не идет.

Новость о длинных майских праздниках моментально стала главной для российских пользователей. В соцсетях уже придумывают, как проведут это время, шутят над отсутствием логики в этом действии и, конечно же, пилят мемы.

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