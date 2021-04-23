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Мартин Скорсезе и Пол Шредер планируют снять сериал об истоках христианства

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:19

Режиссер и автор сценариев «Таксиста» и «Бешеного быка» Пол Шредер и режиссер Мартин Скорсезе готовятся к съемкам сериала с рабочим названием «Апостолы и апокрифы». Об этом рассказал Шредер в интервью с The New Yorker.

На вопрос журналиста, не задумывался ли сценарист о работе над художественным фильмом или сериалом на стриминговых сервисах, Шредер поделился, что у него и Скорсезе в планах снять рассчитанный на три года сериал о происхождении христианства.

Он будет основан на посланиях апостолов и апокрифах. И будет называться «Апостолы и апокрифы». Потому что люди вроде как знают, о чем Новый Завет, но никто не знает об апокрифах. А ведь в первом веке не было никакого Нового Завета, а были только эти истории. Некоторые были правдой, некоторые — нет, часть из них вообще были подделками.

Режиссер отметил, что «Апостолы и апокрифы» будут художественной интерпретацией, как и картина «Последнее искушение Христа» с Уиллемом Дефо — один из совместных проектов Шредера и Скорсезе в 1988 году.

О том, какие производственные позиции займут двое киноделов, он уточнять не стал. Также неизвестно, когда начнутся съемки и на каком сервисе пройдет премьера сериала.

Апокрифы — это произведения раннехристианской литературы, не включенные в канон книг Священного Писания. В противовес им выставляются канонические книги, внесенные в список признанных церковью и употребляемых при богослужении.

На 2021 год в планах Шредера выпустить фильм «Шулер» с Оскаром Айзеком в главной роли, а Мартин Скорсезе работает над триллером «Убийцы цветочной луны» с Джесси Племонсом, Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

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